بالفيديو والصور - لحظة تعرض سجناء لصعقة كهربائية في فصيلة بئر حسن

A + A -

أشارت معلومات "الجديد" إلى أن التحقيق بحادثة تعرض عدد من الموقوفين لصعقة كهربائية في فصيلة بئر حسن، التي ادت الى وفاة اثنين منهم واصابة ثالث، باتت شبه مكتملة وشملت الكشف الفني على كابل كهربائي يمر تحت ارضية النظارة واحدى البوابات الحديدية فيها.

وكان الكابل الكهربائي على عمق ٨ سنتم تحت الارض، وقرب البوابة الحديد.

وحصلت "الجديد" على فيديو يظهر لحظة تعرّض السجناء للصعقة الكهربائية.

وكان قد توفي موقوفان اثنان قبل يومين داخل نظارة فصيلة بئر حسن التابعة لسرية الضاحية الجنوبية، إثر تعرضهما لصعقة كهربائية.