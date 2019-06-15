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عناوين الصحف ليوم السبت 15 حزيران 2019

15
JUNE
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الأخبار: وزارة المال لم تنشر النتائج المالية لعام 2018: عجز الخزينة 6.3 مليارات دولار! سياسة

 


البناء: قمة شنغهاي تتحول منصة تعاون إيراني روسي صيني هندي لمواجهة السياسات الأميركية
سباق ما قبل قمة العشرين بين عوامل التصعيد ومشاريع التسويات في الخليج
الحكومة في مواجهة أزمة التعيينات... والمجلس النيابي أمام مأزق الموازنة

 

 

 

اللواء: التعيينات تقتحم نقاشات الموازنة: الخلافات تظهر في الساحة المسيحية
البنك الدولي يستعجل مجلس النواب.. والانقسام الجامعي يهدّد المطالب والمكاسب!

 

 

 

النهار: رحلة شاقة للتعيينات مع معالم معارك المحاصصات

 

 

 


الجمهورية: توتر كبير يلف المنطقة





الديار: مشروع موازنة العام 2019 تحت امتحان الشعبوية... العجز سيتخطّى مشروع الحكومة
«التشريح» الذي تقوم به لجنة المال والموازنة مُخالف للمنطق
صعوبات تواجه اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء ... وملفات خلافية إلى مزيد من التأزيم

 

 

 

the daily star: Picks for public posts not on Cabinet agenda

 

 

 

l'orient le jour: Geagea à Aoun : Agissez parce que Bassil contrôle le jeu sans limites 

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