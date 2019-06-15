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أسرار الصحف ليوم السبت 15 حزيران 2019

15
JUNE
2019
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الأخبار: علم وخبر

كلية الطب ــــ «البلمند» خارج بيروت

تشغل كلية الطبّ ــــ جامعة البلمند، التابعة لوصاية بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، مبنى في الأشرفية مقابل لمستشفى القديس جاورجيوس، حيث يقضي الطلاب فترة التدريب. المبنى تملكه مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، وكانت خلال الأشهر الماضية، قد انتشرت أخبارٌ بأنّ المطرانية طلبت من «البلمند» إخلاءه، بسبب حاجتها إلى المنشآت. فالمطرانية تستعدّ لإطلاق جامعةٍ خاصة بها، مُستقلة عن «البلمند»، وسيكون مقرها في المبنى الذي تستخدمه كلية الطب ــــ البلمند. نُفي في حينه الخبر، وجرى الحديث عن اتفاق بين «البلمند» والمطرانية، لتمديد فترة العقد. ولكن بحسب معلومات «الأخبار»، تم تحديد أيلول المقبل، تاريخاً لإخلاء جامعة البلمند المبنى، وانتقال صفوف التدريس ومكاتب الإدارة، إلى مقرّ جامعة البلمند ــــ الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA، في سنّ الفيل. مع الإشارة إلى أنّ استرداد المطرانية للمبنى، لا يعني فكّ توأمة كلية الطب التابعة للبلمند، مع مستشفى القديس جاورجيوس.


سفراء يضغطون لتمديد ولايتهم المنتهية

يجري العمل بجدية على الانتهاء من ملفّ التشكيلات داخل وزارة الخارجية والمغتربين، والذي من المفترض أن يتضمن إعادة كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في البعثات الدبلوماسية في الخارج إلى الإدارة المركزية (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة). ويبلغ عدد هؤلاء 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً. أما من الإدارة المركزية، فسيُغادر 44 دبلوماسياً من الفئة الثالثة، ونحو خمسة دبلوماسيين من الفئة الأولى، وعشرة مديرين. تقول مصادر متابعة إنّ «سرعة إتمام التشكيلات مرتبطة بموضوع التعيينات الإدارية بشكل عام». وتُضيف بأنّ مجموعة من السفراء، الذين أتموا مدة خدمتهم القانونية في الخارج (10 سنوات)، شكلوا مجموعة ضغط، محاولين فرض التمديد لهم ثلاث سنوات في بعثاتهم الدبلوماسية. وبحسب المصادر المتابعة، فإنّ من شأن هذا الأمر أن «يُعرقل التشكيلات، ويخلق خلافات بين أعضاء السلك الدبلوماسي».

 

«الحياة» للبيع

أصدرت دائرة التنفيذ في بيروت قراراً ببيع رخصة جريدة «الحياة» في بيروت بالمزاد العلني، بناءً على الدعوى المرفوعة على إدارتها من الموظف السابق في «الحياة»، عماد لمع، والتي أدت إلى صدور قرار من مجلس العمل التحكيمي في بيروت بإلزام المدعى عليها، بدفع مبلغ 386 ألف دولار أميركي للمدّعي، عبارة عن غرامة إكراهية، بعد صرفه تعسفياً. وحُدِّدت قيمة الرخصة بـ 350 ألف دولار أميركي، على أن يُصار إلى تنفيذ البيع بالمزاد العلني يوم 21/6/2019. وسبق أن أعلنت دائرة التنفيذ قرار بيع «الحياة» بالمزاد العلني في أيلول عام 2018، إلا أن وساطة بين المدعي والمدعى عليها أدت إلى إرجاء تنفيذ القرار.

 

 


اللواء: أسرار

همس
تسعى دوائر دبلوماسية إلى تلمس معلومات من بيروت حول حقيقة ما حدث في بحر عُمان!


غمز
يُبدي مرجعان حرصاً على التفاهم على التعيينات المقترحة لكل الشواغر قبل عرضها على جلسة مجلس الوزراء..


لغز
حدث انفكاك ملحوظ بين قواعد الأحزاب في صفوف الأساتذة، وممثليهم في الهيئة التنفيذية؟

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

تحدثت مصادر روسية معنية بسوق النفط والغاز عن تفاهمات روسية أوروبية صينية على اعتماد العملات الوطنية بدلاً من الدولار في التبادلات في سوق الطاقة، واعتبرت انّ هذا التفاهم يسهّل مهمة الشركات الروسية في المتاجرة بالنفط الإيراني، وذلك بعدما كان الرئيس الروسي قد منح شركات أوف شور روسية متخصصة بتجارة النفط الحصانة بوجه العقوبات تمهيداً لقيامها بشراء وإعادة بيع النفط الإيراني ضمن إطار التزام روسيا بحماية التفاهم النووي مع إيران بعد الانسحاب الأميركي من التفاهم…

 

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