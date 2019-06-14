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جورج عطاالله لل MTV: تطبيق قانون العمل اللبناني ليس عنصرية، والموازنة لا تحتمل الشعبوية

14
JUNE
2019
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العلاقة مع المستقبل بُنيت على أسس مهمّة، وإتفاق معراب هو تأسيس لعلاقة جيدة

جورج عطاالله لل MTV: تطبيق قانون العمل اللبناني ليس عنصرية، والموازنة لا تحتمل الشعبوية

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شدد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله على ضرورة أن يكون التقشّف في الموازنة موضوعياً، داعياً الجميع الى ان يتفهّموا ان هذا الملف لا يحتمل الشعبوية، ورأى ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالشكل الذي أُقرّت به هو من الأخطاء القاتلة التي أصابت المالية العامة في لبنان.

وإعتبر عطاالله خلال برنامج "بيروت اليوم" على شاشة ال MTV ان ملف الفساد هو الملف الأقسى الذي يجب كسره في لبنان لأنه مرتبط بمنظومة كاملة يشترك فيها سياسيون وأصحاب رؤوس أموال ونافذون في السلطة، مؤكداً رفع اليد عن كلّ من عليه شُبهة وخصوصاً مَن كانوا ينتمون لخطّنا السياسي او تيارنا.

وقال عطاالله: لست مع حكومة نجمع فيها كافة الفرقاء بل يجب أن تكون هناك حكومة تتكوّن من الأكثرية، أمّا الاقلية فتُعارض، وأضاف:"اتفاق معراب هو غير ناجز على مستوى العلاقة بل على مستوى التأسيس للعلاقة، وهو البداية لانطلاقة جديدة".

أما عن العلاقة مع تيار المستقبل فأكد عطاالله ان تيار المستقبل تيار كبير له رؤيته وتمثيله ولا يمكن أن نكون مُنسجمين في كلّ الملفات، لافتا الى ان ما سُمّي بموقف باسيل واعتُبر أنّ فيه إساءة للمستقبل هو كلام غير دقيق والمؤسف أنّ البعض يؤخذ بالغريزة، واشار الى ان البعض يصوّر العلاقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على أنها "فايشة" ولكنّ هذا الأمر غير صحيح فهي علاقة بُنيت على أسس مهمّة، والتسوية الرئاسية هي جزء من مجموعة كبيرة من النقاط نحاول على أساسها إعادة بناء انتظام مؤسسات الدولة.

وأشار عطالله الى ان ما طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في شان تعديل القانون الانتخابي ينطلق من القانون الحالي ولكننا بعيدون عن الحديث عن تعديل جديّ لقانون الإنتخابات، معتبرا أن من الجيد فتح الموضوع باكراً.

وفي ملف النزوح السوري شدد عطالله على ضرورة أن تضع الحكومة خطة موحدة للملف، معتبرا ان الحديث عن تضييق على العمالة السورية هو تصوير غير صحيح للواقع لان ما يجري هو تطبيق لقانون العمل اللبناني.

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