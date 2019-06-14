لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء زحلة في التيار نظمت محاضرة عن الإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي

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محاضرة تحت عنوان : "الإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي ، بين المعرفة الإيجابية و التأثيرات السلبية" من تنظيم لجنة شؤون المرأة في هيئة قضاء زحلة في مكتب التيار في زحلة ، مع المحاضر الخبير التربوي كميل شديد.

حذر شديد من مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي في حال الإستخدام المفرط لها والذي قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة يصعب حلها في المستقبل وشدد أيضآ على التأثير السلبي على التواصل بين الأصدقاء وبين أفراد الأسرة . كما ولم يستثن فوائد هذه الوسائل بحيث أنها مصدر مهم للمعرفة والمعلومات.

حضر اللقاء منسقة وأعضاء هيئة قضاء زحلة ، أعضاء لجنة المرأة، بعض المنسقين المحليين وبعض الناشطين و المهتمين.