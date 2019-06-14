كنعان: تدقيق لجنة المال ليس مسرحية او يضرب سيدر بل يعزز الثقة بلبنان

A + A -

اكد رئيس لجنة المال والموازنة المائب ابراهيم كنعان في حديث للlbci ان "الاصلاح المطلوب هو الالتزام بالقوانين وتدقيق لجنة المال في مدى احترامكم كحكومة للقانون ليس مسرحية ولا يضرب سيدر على العكس يعزز الثقة بلبنان".

وسأل كنعان "لماذا لا تخفض المساهمات التي تناهز ال٢٠٠٠ مليار لصناديق وهيئات ومؤسسات عامة الى ٥٠٪ وماذا عن التجهيزات التي تصل الى ٢٠٠ مليار واين التدقيق بالجمعيات التي يرصد لها ٥٠٠ مليار؟"، وقال "هذا ما سنعمل على تحقيقه في لجنة المال بالتعاون مع وزارة المال لأن استعادة الثقة محلياً ودولياً باقتصادنا تحتاج الى اصلاح جدّي وليس تخفيضات أرقام على التيسير والمسموح".