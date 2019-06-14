حفاظا على حياتها... هذا ما فعله وزير الصحّة مع الشابة عبير

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صدر عن مكتب وزير الصحة جميل جبق البيان الآتي:



"إثر تلقي المستشار الاعلامي لوزير الصحة العامة اتصالا من قناة MTV عصر البارحة بشأن المساعدة العاجلة في قضية المريضة الشابة عبير عيتاني لجهة تأمين دواء نادر لثلاث جرعات كفيلة بإنقاذ حياتها بحسب التشخيص الطبي للمستشفى، بحيث شخصت الحالة ضمن حالات علاج LIFE SAVING التي تقدم الوزارة الدواء مجانا لست حالات محددة في لبنان.



تم تواصل المستشار مع والد المريضة مساء البارحة، وبعدما ساءت حالة المريضة كثيرا عقد لقاء عاجل للغاية صباح اليوم في مكتب الوزير وتم التأكد من المستندات المطلوبة بحسب ما يسمح به النظام.



وبناء عليه، تم إطلاع معالي الوزير على الملف الذي منح موافقته الاستثنائية على تسليم الجرعات المطلوبة للمريضة حفاظا على حياتها بعد التأكد من فعالية الدواء لهذه الحالة.