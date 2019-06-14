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بالجرم المشهود... إلقاء القبض على أفراد شبكة في المتن

14
JUNE
2019
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صـدر عـن المديرية العـامة لقـوى الامن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

 

"في إطار العمليات المستمرة التي تقوم بها قطعات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لتوقيف أفراد عصابات تجارة وترويج المخدرات في جميع المناطق اللبنانية بهدف حماية المجتمع اللبناني من خطرهم، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول نشاط احدى شبكات ترويج المخدرات ضمن مناطق المتن.

 

على أثر ذلك، كثفت شعبة المعلومات دورياتها في المنطقة المذكورة للعمل على كشف هوية أفراد هذه الشبكة، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

ع. ع. (مواليد عام 1994، مصري)
ر. خ. (مواليد عام 1990، لبناني)
س. آ. (مواليد عام 1993، لبناني)

 

بتاريخ 7/6/2019، وبعد المتابعة المكثفة، تمكنت دوريات الشعبة من رصد الأول والثاني على متن سيارة نوع "سكودا" لون باج وهما يقومان بترويج المخدرات في محلة انطلياس، فتم نصب كمين محكم لهما نتج عنه توقيفهما وبتفتيشهما والسيارة جرى ضبط:

 

/390/ غ من مادة حشيشة الكيف، /39/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الباز كوكايين، /29/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، /7/ مظاريف بداخلها مادة الماريجوانا، /3/ هواتف خلوية وشريحتي خطوط خلوية إضافة الى مبلغ مالي.

 

بالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بترويج المخدرات لصالح أحد التجار المعروف بـ"الحاج" حيث ينشطان في بيعها على مسلكي الأوتوستراد الممتد من الدورة باتجاه انطلياس، وذلك بالاشتراك مع الثالث.

 

بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيف (س. آ.) في محلة النبعة، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة ترويج المخدرات مع الأول والثاني.

 

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين".

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