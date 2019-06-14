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ماذا طلب وزير السياحة من المسابح ومرافئ الاستحمام؟

14
JUNE
2019
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وجّه وزير السياحة اواديس كيدانيان تعميما حمل الرقم 5 الى المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستحمام "لالتزام بنود السلامة العامة وسلامة الرواد"، وطلب منها الآتي:

 

"1 - توفير مياه صالحة للسباحة واجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم، وفقا للاصول المتبعة، لضمان سلامة الرواد ونشر التقارير الدورية في مكان بارز.
2 - التقدم من وزارة السياحة بلوائح اسعار الدخول ولوائح اسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات للمصادقة عليها، على ان تعلق في مكان بارز على مدخل المؤسسة.
3 - توفير النظافة العامة للمؤسسة ونظافة التجهيزات والاواني المستعملة وسلامة وجود المأكولات والمشروبات التي تقدم الى الرواد.
4 - توفير شهادات صحية للموظفين العاملين في تحضير المأكولات وتقديمها.
5 - تأمين منقذي سباحة حائزين شهادات وفقا للاصول.
6 - توفير غرفة اسعافات اولية مجهزة بالكامل لناحية وجود حمالات وقارورة اوكسيجين وحقيبة اسعافات اولية.
7 - توفير ابراج وعوامات ولوحة ارشادات ومسالك ملائمة للوصول الى المياه والخروج منها.
8 - توفير مدخل لـ"جت سكي" ومخرج له، في حال وجوده.
9 - اعتماد المساواة في استقبال الزبائن من دون تمييز لجهة العرق او الجنسية او الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالاهلية القانونية.
10 - السماح بادخال المأكولات الخاصة بالاشخاص الذين لديهم حالات طبية ولا سيما الحساسية على الغلوتين واللاكتوز في حال عدم توافر هذه الانواع من المأكولات داخل المرفق.
11 - توفير مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن".

 

وختم: "ان وزارة السياحة اذ تؤكد وجوب التزام البنود الواردة اعلاه، فانها تلفت المعنيين بالامر الى أنها ستتشدد في موضوع تطبيقها وأنها ستضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين".

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