ماذا طلب وزير السياحة من المسابح ومرافئ الاستحمام؟

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وجّه وزير السياحة اواديس كيدانيان تعميما حمل الرقم 5 الى المسابح والحمامات البحرية ومرافئ الاستحمام "لالتزام بنود السلامة العامة وسلامة الرواد"، وطلب منها الآتي:

"1 - توفير مياه صالحة للسباحة واجراء فحوصات دورية للمياه لجهة التأكد من عدم وجود جراثيم، وفقا للاصول المتبعة، لضمان سلامة الرواد ونشر التقارير الدورية في مكان بارز.

2 - التقدم من وزارة السياحة بلوائح اسعار الدخول ولوائح اسعار المأكولات والمشروبات داخل المؤسسات للمصادقة عليها، على ان تعلق في مكان بارز على مدخل المؤسسة.

3 - توفير النظافة العامة للمؤسسة ونظافة التجهيزات والاواني المستعملة وسلامة وجود المأكولات والمشروبات التي تقدم الى الرواد.

4 - توفير شهادات صحية للموظفين العاملين في تحضير المأكولات وتقديمها.

5 - تأمين منقذي سباحة حائزين شهادات وفقا للاصول.

6 - توفير غرفة اسعافات اولية مجهزة بالكامل لناحية وجود حمالات وقارورة اوكسيجين وحقيبة اسعافات اولية.

7 - توفير ابراج وعوامات ولوحة ارشادات ومسالك ملائمة للوصول الى المياه والخروج منها.

8 - توفير مدخل لـ"جت سكي" ومخرج له، في حال وجوده.

9 - اعتماد المساواة في استقبال الزبائن من دون تمييز لجهة العرق او الجنسية او الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة المتمتعين بالاهلية القانونية.

10 - السماح بادخال المأكولات الخاصة بالاشخاص الذين لديهم حالات طبية ولا سيما الحساسية على الغلوتين واللاكتوز في حال عدم توافر هذه الانواع من المأكولات داخل المرفق.

11 - توفير مياه صالحة للشرب مجانية للزبائن".

وختم: "ان وزارة السياحة اذ تؤكد وجوب التزام البنود الواردة اعلاه، فانها تلفت المعنيين بالامر الى أنها ستتشدد في موضوع تطبيقها وأنها ستضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة في حق المخالفين".