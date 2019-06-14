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إفتتاح المهرجان الكوبيّ "فييستا هافانا" على ترّاس كازينو لبنان

14
JUNE
2019
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برعاية السفارة الكوبيّة في لبنان وحضور السفير الكوبي ألكسندر بيليسير، إفتتح المهرجان الكوبيّ "فييستا هافانا"  “FIESTA HAVANA”على الترّاس الصيفيّ لمطعم "لا مارتنغال"بحضور سفراء دول فينزويلا، المكسيك، اليورغواي، الأرجنتين، أنتيغوا وبربودا، دبلوماسيون من البيرو، كوبا والباراغواي، ممثلون عن النقابات السياحيّة في لبنان، فعاليّات فنيّة، إعلاميّة، إجتماعيّة وأعضاء مجلس إدارة كازينو لبنان.
 
 النشيد الوطنيّ الكوبي بداية، ثمّ النشيد الوطني اللبناني، ألقت بعدها مديرة قسم التسويق في الكازينو السيّدة لارا الخوري حافظ كلمة عدّدت فيها مزايا جزيرة كوبا التي تُعدّ من أجمل الجزر الكاريبيّة، وبلد الشواطىء الرملية البيضاء والموسيقى والرقص وأجود أنواع السيجار، مشيرة الى أنّ هذا المهرجان يجمع كل هذه المزايا في مكانٍ واحد. وشكرت ختاماً، بإسم إدارة الكازينو، التعاون المثمر للسفارة الكوبيّة في تنظيم هذا المهرجان.
 
ثمّ أعطت حافظ الكلام للسفير الكوبيّ الذي القى كلمة قال فيها: "هذه الأمسية مميّزة جدّاً لأنها تمكّننا من أن نكون في بلدين مختلفين في الوقت ذاته. بلدان متباعدان لكّنهما عريقين في تاريخهما. أوّد أن أشكر جميع المنظّمين لهذا الحفل بخاصة رئيس مجلس إدارة"كازينو لبنان" رولان خوري الذي آمن في هذا المشروع، كما أشكر فريق السفارة، الشيف يوهانس برادو هيريديا القادمة من كوبا للمناسبة حاملة معها شغفها الكبير للطهي، وصولا الى موسيقيينا الحاضرين معنا الليلة لإمتاعِكم".
 
وتابع السفير الكوبيّ:"من خلال هذا المهرجان سيستطيع جميع الحاضرين معنا أن يشعروا بكوبا داخل قلوبهم. إستمتعوا إذن وإفرحوا!". 
 
وكان للفنانة اللبنانيّة "حنين"، التي كانت حاضرة في حفل الإفتتاح، وصلة غنائيّة مميّزة، هي التي عُرفت بمزج الموسيقى العربيّة الكلاسيكيّة باللون الكوبي. فلاقت وصلتها ترحيباً وتصفيقاً كبيرين.
 
 
أجواء كوبيّة صاخبة لمحبّي الرقص، فن الطهي والسيجار
 
من 13 الى 23 حزيران، عشرة أيّام تجمع فن الطهي مع أخصّائيّة الطبخ الشيف الكوبيّة "يوهانس برادو هيريديا" Yhoennis Prado Heredia القادمة خصيصاً للمناسبة، والأجواء الكوبيّة الصاخبة على إيقاع فرقة "باريادا كوينتاتو" "Barriada Quinteto"  .
 
الشيف الكوبيّة متخصّصة بتحضير أطايب المطبخ الكوبيّ، عملَت في أهمّ نوادي هافانا، وكان لها حصريّة تحضير الطعام خلال "مهرجان هافانا" في الأعوام 2000، 2001، 2002 و 2016، الى جانب تحضير الموائد في أهمّ القمم التي جمعت القائد الأعلى لدولة كوبا، فيديل كاسترو برؤساء دول وشخصيّات كبرى من حول العالم. 
 
أمّا فرقة "باريادا كوينتاتو" "Barriada Quinteto" التي ستحيي ليالي المهرجان، فهي مؤلفة من خمسة عازفين وراقصَين إثنين، تجمع بين التراث الكوبيّ وحداثة الموسيقى العصريّة، كما تُعرف بإعادة توزيع أشهر الأغاني المحبوبة من حول العالم. وقد جالت هذه الفرقة التي تألفت عام 2014، في جميع أنحاء العالم من اليابان وحتى إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، المانيا، المكسيك، فنزويلا وغيرها من البلدان.
 
 
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