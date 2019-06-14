فؤاد مخزومي: ليس هناك مشروع اقتصادي تنموي في لبنان منذ اتفاق الطائف

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ضيف مونت كارلو الدولية هو المهندس فؤاد مخزومي النائب عن العاصمة اللبنانية بيروت وقد تحدث لمونت كارلو الدولية عن زيارته الى باريس ومشاركته في ندوة " الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، التحديات والحلول".

مخزومي اعتبر أن مشاركته في هذا المؤتمر تهدف إلى إطلاع اللبنانيين في الخارج على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في لبنان. والتي تظهر بصورة مضخمة في الخارج. وأضاف أن الوضع الاقتصادي في لبنان صعب وأن الخطة الإصلاحية التي يحكى عنها الكثير لمحاربة الفساد لا تبدو سائرة في الطريق الصحيح. وبالتالي هدف الزيارة هو إطلاع اللبنانيين على هذه الحقائق خاصة وأن الطبقة الحاكمة وصلت عبر صناديق الاقتراع.