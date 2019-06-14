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وزارة البيئة وزّعت الجوائز على الفائزين بالمسابقة الوطنية لأفضل تصميم لشعار يوم البيئة العربي 2019 تحت عنوان " نفاياتنا....ثروة مهدرة"

14
JUNE
2019
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جرى في وزارة البيئة احتفال بتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين بالمسابقة الوطنية التي نظّمتها الوزارة لاختيار أفضل تصميم لملصق يعكس مضمون شعار يوم البيئة العربي 2019 تحت عنوان " نفاياتنا...ثروة مهدرة " في إطار سعي الوزارة لرفع مستوى الوعي البيئي والحث على اتباع سلوكيات صديقة للبيئة لدى المجتمع.
وحضر الاحتفال وزير البيئة فادي جريصاتي ورئيس الجامعة اللبنانية البرفسور فؤاد  أيوب وممثلون عن الجامعات المشاركة  وأساتذة وطلاب وأخصائيين في تصميم الغرافيكس وتمّ في خلاله الاعلان عن فوز الطالبة يارا نوفل من الجامعة اللبنانية- كلية الفنون الجميلة والعمارة- قسم الفنون الاعلانية والتواصل البصري بالمرتبة الاولى في المسابقة.
وقد افتتح الحفل بكلمة لرئيسة مصلحة التوجيه البيئي المهندسة لينة يموت أشارت فيها " الى إطلاق وزارة البيئة المسابقة بعد أن قرّر مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته (30)  والذي عقد في شهر تشرين الاول 2018 دعوة الجمهورية اللبنانية بصفتها رئيس الدورة المذكورة بإعداد Logo لشعار يوم البيئة العربي الذي يصادف في 14 تشرين الاول 2019 تحت عنوان " نفاياتنا... ثروة مهدرة " وموافاة الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب بذلك ليتسنى لها تعميمه على كافة الدول العربية ،  حيث سيتم  إرسال الملصق الفائز في المرتبة الاولى الى جامعة الدول العربية لتعميمه واعتماده من قبل جميع الدول العربية في  احتفالات يوم البيئة العربي عن العام 2019.
وبعدها تمّ عرض للتصاميم التي قدمت الى الوزارة، ثم تحدث وزير البيئة الذي رحّب بالمشاركين والمدعوين، وشدد " على أهمية شراكة وزارة البيئة مع كافة القطاعات لاسيما القطاع الاكاديمي والجامعات "، وأوضح أنه " بصدد توقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة التربية والتعليم العالي لتعزيز التكامل بين الوزارتين، ولاجراء مسابقة أخرى للجامعات مع كليات الهندسة لإعداد تصاميم حول تأهيل المقالع ".
وقد وزعّ وزير البيئة الشهادات على المشاركين التي حازت تصاميمهم  على المراتب العشرة الاول ،كما وزع   جوائز على  الرابحين في المراتب  الثلاث الاولى على الشكل الآتي:
 
الجائزة الاولى: الطالبة يارا نوفل- الجامعة اللبنانية
الجائزة الثانية : الطالبة بترا النداف- جامعة اللبنانية الدولية LIU
الجائزة الثالثة: الطالبة سمارة دياب - الجامعة الاميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST
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