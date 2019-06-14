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المؤسسة العامة للإسكان تمهل المتأخرين عن دفع اقساط المرحلة الثانية اسبوعين للمراجعة

14
JUNE
2019
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صدر عن المؤسسة العامة للإسكان اليوم البيان التالي نصه:
 
ان المؤسسة العامة للإسكان تنذر المقترضين المتخلفين عن دفع المرحلة الثانية من القروض السكنية بضرورة المبادرة الى دفع المتأخرات المترتبة عليهم عملا بما نصت عليه إتفاقية القرض والقوانين والأنظمة النافذة في مهلة أقصاها اسبوعين من تاريخ نشر هذا البيان.
 
إن المؤسسة إذ تعتبر هذا التذكير بمثابة انذار شخصي الى كل مقترض تمنع بعد انتهاء المرحلة الأولى من القرض عن مراجعة المؤسسة للبدء بالمرحلة الثانية منه، او توقف عن الدفع. وتدعوه الى الحضور في مهلة اسبوعين كحد اقصى الى دائرة الواردات في الطابق الثالث من مبنى المؤسسة في منطقة العدلية في بيروت، لانجاز هذه المعاملات ضمن المهل المحددة قبل ان تضطر المؤسسة آسفة للعمل على تحصيل حقوقها وفقا للأصول القانونية المتبعة في تحصيل ديون الدولة بما فيها طرح الشقة السكنية في المزاد العلني وإخلائها من مالكها.
 
وان المؤسسة تبلغ المواطنين انها انهت مكننة المرحلة الثانية وهي تتمنى عليهم اعتماد حسابات مصرفية في المصارف التي اقترضت منها في المرحلة الأولى لتسهيل عملية تحويل الأقساط شهريا وفق مواعيد محددة وهي تنصحهم بالإحتفاط بالإيصالات العائدة لكل سند منعا للوقوع في أخطاء يمكن ان ترتد عليهم  سلبا في وقت لاحق وقد تؤدي الى تكبيدهم خسائر غير متوقعة.
 
 
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