اشتبه بأنّ زوجته مخطوفة... ولكن إليكم المفاجأة!

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّه "في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لشكاوى المواطنين والجرائم التي تحصل على جميع الأراضي اللبنانية، والتي حققت استقرارا أمنيا نوعيا كان موضع تقدير على الصعيدين المحلي والدولي.

بتاريخ 6/6/2019، ادعى أحد المواطنين العراقيين بفقدان زوجته المدعوة: (ا. ع.، مواليد عام 1985، عراقية)، وانها غادرت العراق بتاريخ 22/5/2019 متوجهة إلى الأراضي اللبنانية، والاشتباه بخطفها من قبل مجهول كونه فقد الاتصال بها.

على الأثر، كثفت شعبة المعلومات جهودها الاستعلامية لكشف مصير المفقودة. ونتيجة المتابعة والاستقصاءات والتحريات الحثيثة، تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان وجودها في محافظة البقاع.



بتاريخ 10/6/2019، تمكنت احدى الدوريات التابعة لها من العثور عليها في منطقة بعلبك. بالتحقيق معها، اعترفت بعدم تعرضها للخطف، وإنها غادرت العراق هربا من زوجها.

أجري المقتضى القانوني بحقها وتركت لقاء سند اقامة على أن يتم ترحيلها الى العراق من قبل المرجع المعني".