مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: الوفد السوري لم يكن داخل قاعة المؤتمر خلال إلقاء وزير العمل اللبناني كلمته

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اشار المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا الى إن الوفد السوري إلى الدورة الـ 108 لمؤتمر العمل الدولي برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري لم يكن داخل قاعة المؤتمر خلال إلقاء وزير العمل اللبناني كميل ابو سليمان كلمته.



وأوضح السفير آلا في تصريح لوكالة "سانا" رداً على اللغط الذي حاولت بعض الأطراف اللبنانية افتعاله حول مزاعم خروج الوفد السوري من قاعة اجتماعات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف خلال إلقاء وزير العمل اللبناني كلمة لبنان أمام المؤتمر، أن "وفد سوريا برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يكن أصلاً داخل قاعة الاجتماعات حيث كانت الوزيرة قادري تعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائها على هامش الجلسة الصباحية".