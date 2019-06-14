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درغام: قلنا من الاساس أن لا خلاف مع المستقبل

14
JUNE
2019
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في أول تعليق من قبل تكتل "لبنان القوي" على كلام رئيس الحكومة سعد الحريري، قال النائب أسعد درغام في تصريح لوكالة "أخبار اليوم"، "أننا منذ اللحظة الأولى أكدنا على عدم وجود خلاف جوهري مع تيار "المستقبل"، موضحا أن كلام الوزير جبران باسيل فُهِم في غير مكانه، مشددا على اننا لطالما كنّا مع إستمرار التسوية الرئاسية لأنها تصب في مصلحة وطنية .

وردا على سؤال، لفت درغام الى "أن كلام الرئيس الحريري هو كلام رجل دولة مسؤول، يتحدث بعيدا عن المحسوبيات، والحسابات السياسية الضيقة، وبالتالي فان اصراره على التمسك بالتسوية هو لحماية البلد.


وأضاف درغام: هناك الكثير من الملفات الضاغطة التي يجب معالجتها، كما على الحكومة تحقيق الإنجازات المطلوبة، واما بالنسبة الى التعيينات، فشدد درغام على عدم وجود خلافات حول التعيينات، وختم: إننا نطالب باستمرار بتعيين الكفوئين.

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