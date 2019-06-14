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النصف الثاني من حزيران.. أمطار ورياح باردة!

14
JUNE
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان تشكل المنخفضات الجوية يستمر فوق تركيا وتتمدد السحب الممطرة والرعدية نحو جزيرة قبرص والساحل السوري وجبال لبنان الغربية والمناطق الشمالية، ويعود سبب تراجع درجات الحرارة الى الرياح الشمالية الباردة التي تتجه من شمال بحر قزوين نحو البحر الأسود ومن ثم تركيا (وتساهم في تشكل حجارة البرد في السحب الركامية) فالشرق الأوسط وتكمل سيرها نحو مصر وسيناء الأمر الذي يلطف الأجواء فوق المناطق المدارية، ويحدّ من تقدم الكتل الحارة نحو جنوب شرق اوروبا ولبنان وفلسطين وسوريا.
 
 
طقس يوم الجمعة مشمس صباحاً يتحوّل الى غائم مع ضباب على الجبال، تتساقط امطار متفرقة بعد الظهر ومساء، وتعاود نشاطها بعد ظهر السبت بخاصة في شمال لبنان وفوق الجبال الغربية الوسطى، ومن المنتظر ان يطوي فصل الربيع صفحاته الأخيرة في اجواء معتدلة ساحلا وباردة جبلاً وبقاعاً، مع استمرار تساقط الأمطار التي ستطال تركيا في الأسبوع المقبل.
 
تجدر الاشارة الى انّ ظاهرة حجارة البرد التي تجتاح اوروبا والشرق الأوسط واميركا الشمالية والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، تعود الى التصادم الحاصل بين التيارات المدارية الساخنة وتسرب الرياح القطبية بشكل لافت نحو الجنوب، علماً انّه في مثل هذا الوقت تتراجع الموجات الباردة وتنحصر في الدائرة القطبية، فكل ما يجري ليس الاّ مؤشرات واضحة لاقتراب العصر نصف جليدي الذي سيبدأ، بحسب تقارير الناسا في شتاء 2020/2021. 
 
الحرارة على الساحل: 27 نهاراً و 23 ليلاً
في طرابلس: 29/24
على الجبال 1200 متر: 22 درجة تنخفض ليلاً الى 14 درجة
في البقاع: 27 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 16 درجة.
الرطوبة: بين 55 و 86%
الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 كم في الساعة
الضغط الجوي: 1008hpa
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