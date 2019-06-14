مؤتمر عرب نت بيروت يستمر لليوم الثاني بعنوان "وضع الاستثمارات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013-2018"

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تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ، العماد ميشال عون وبالتعاون مع مصرف لبنان ، و بمشاركة دولة رئيس وزراء لبنان سعد الحريري و معالي الوزير محمد شقير ، وزير الاتصالات وسعادة الدكتور رياض سلامة ، حاكم مصرف لبنان، إختتمعرب نت بيروت اليوم دورته العاشرة التي جمعت أكثر من4000مشاركاً ألى جانب 250 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.



عقد في المؤتمر ما مجموعه 22 من الحلقات والخطب الرئيسية ، وجلسات المقابلة عبر منتدىين متزامنين، بالإضافة إلى ذلك شاركت الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمسوقين في مباريات "بطولة الشركات الناشئة" و التي ترعاها شركة Touch و مبارتي ماراثون الأفكار و Creative Combat، برعاية أوجيرو.



ففي منتدى Launchpad ، أعلنت عزة يحيى ، مديرة البحث والبيانات في عرب نت ، عن إصدار النسخة الرابعة من تقرير "حالة الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013-2018" و الذي أعدته عرب نت ، بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Dubai SME). و يحتوي التقرير على تحليل شامل للإستتثمار و المستثمرين في التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال دراسة الاستثماراتالتي قام بها مستثمروامنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) في الشركات الناشئة في المنطقة.

تلا ذلك ندوة بعنوان "المنظور الدولي: الاتجاهات العالمية التي تصوغ قطاع التكنولوجيا" ، و التي تبادل فيها عدد من المستثمرون الدوليون وجهات نظرهم حول ما هي المبالغات وما الذي سيبقى و ما هي أهم الشركات الناشئة التي يستثمرون فيها اليوم ، والاتجاهات التي يتوقعون رؤيتها في المستقبل القريب. كما قدموا نصائح للشركات الناشئة في الأسواق الناشئة حول كيفية جذب إهتمام المستثمرين العالميين واغتنام الفرص العالمية. ومن بين المتحدثين: جيمس تان ، الشريك الإداري ، كويست فنتشرز ؛ ريتشارد هاريس ، شريك ورئيس EMEA ، G Squared ؛ توجك ارغول ، شريك ، أنجل لابز ؛ إيهور أوفتشارينكو ، مؤسس ورئيس تنفيذي ، Scal8R ؛ و كارتفارما، المدير الإداري لشركة تك ستارز.



تلى ذلك ندوة بعنوان "تطور صناعة الموسيقى" بقيادة سكوت كوهين ، كبير مسؤولي الابتكار في مجموعة وارنر للموسيقى ؛ و ندوة "الابتكار في الشركات العائلية" و التي جمعت بعض الشركات العائلية الرئيسية في لبنان مثل أ.ن. أبو خاطر و غيا هولدينج و جراند سينمَز ، لمناقشة كيف يتعاملون مع ريادة الأعمال ، ما هي أهدافهم واستراتيجياتهم للتغلب على المنافسة ، و التحديات التي يواجهونها في الدخولفي فرص مبتكرة.

أما منتدى Ad / Edge فقد جمع بعضًا من ألمع العاملين في تكنولجيا الدعاية و الإعلام الرقمي الذين شاركوا في جلسات معمقة مثل "المحتوى الذي يصل - لماذا يشكل فهم الثقافة مفتاح النمو" من قبلCodec ، "إنه لعالم تكنولوجي مجنون "الذي نظر في جهوزية الناشرين في العصر الرقمي من قبل MMPWW و MOAT. كما إستطاع الحاضرون أن يشاركوا في النقاش حول المحتوى الإعلاني "البيانات مقابل الإبداع" ، التي شهدت حلقات نقاش حول الذكاء الاصطناعي ، وتسويق المحتوى ، والتجارة الإلكترونية.



و قد تم الإعلان في الحفل الختامي عن الفائزين في بطولة اشركات الناشئةو ماراثون الأفكار و Creative Combat. فتم اختيار 3 من الشركات الناشئة كأفضل 3 شركات للبطولة حيث احتل المركز الثاني والثالث Bakala و Seezعلى التوالي. أما بالنسبة للمركز الأول ، فقد حصل Searchie على جائزة نقدية بقيمة عشرين ألف دولار ، بالإضافة إلى منحة للإلتحاق بمسرعة في وادي السيليكون ، إلى جانب جوائز عينية!

أما بالنسبة إلى مباراة ماراثون الأفكار ، فقد تقدم 10 من الطامحين بأفكارهم المبتكرة أمام لجنة من القضاة فجاء Hadiyatiفي المقدمة لفكرته الكاسحة.

أما YNG فقد إحتل المركز الأول في مباراة Creative Combat حيث حصل على جائزة نقدية بقيمة 5000 دولار.

كما وقعت شركة عرب نت مذكرة تفاهم مع Xische في دبي لتمكين عرب نت من تعزيز دعم العملاء في مجال الإستراتيجيةوقيادة الفكر بالإضافة إلى تنظيم الأحداث وتنفيذ برامج الابتكار