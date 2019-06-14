عناوين الصحف ليوم الجمعة 14 حزيران 2019

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البناء: الخامنئي يرفض تسلّم رسالة ترامب... وتفجير ناقلتي نفط في الخليج... وواشنطن تتهم إيران

لافرنتيف إلى بيروت لتفعيل مبادرة عودة النازحين... وتبريد سياسي داخلي

لجنة المال أمام تحدّي بدائل واردات الرسوم التي تخفضها والإنفاق الذي تزيده



الأخبار: إنها الحرب

العدوّ يتراجع عن تلازم البر والبحر: زيارة فاشلة لساترفيلد

اللواء: ليلة القبض على الجامعة: إضراب الأساتذة على قارعة الموازنة!

تحضير جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء.. وجنبلاط لا علم له بترتيبات لقاء مع الحريري



النهار: لهيب الناقلات يُحرق "الرسائل" الديبلوماسيّة واشنطن: إيران مسؤولة عن هجمات خليج عُمان

الجمهورية: تحضير صفقة تعيينات كبرى

الديار: حوادث خطرة جدا كادت تولع الحرب لولا عدم القدرة على تحديد المسؤولية

اغراق سفينتي نفط قبالة سلطنة عمان وإصابة سفينة سعودية محمّلة بتروكيمائيات الى سنغافورة

ضباط الجيش الاميركي أطلعوا ترامب على المعطيات فدعا الى جلسة مغلقة لمجلس الامن



the daily star: De-escalation set to help Cabinet restart work

l'orient le jour: La tension monte encore d’un cran dans le Golfe