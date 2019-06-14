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أسرار الصحف ليوم الجمعة 14 حزيران 2019

14
JUNE
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر أوروبية إنّ طبيعة الإجراءات الأميركية لضمان الملاحة النفطية في منطقة الخليج سيقرّر كيفية التعامل الأوروبي مع أزمة الملف النووي بين طهران وواشنطن فلا التصعيد الأميركي الذي يحفظ هيبة أميركا ولا يؤمّن سلامة الملاحة، بل يستدرج رداً يزيد تعقيداتها يمكن له أن يرضي السوق النفطية ولا البحث بإجراءات عقابية ضدّ إيران يحقق المرتجى فالقضية هي أنّ سوق النفط تدخل تعقيدات في مناخ توتر يرتبط بتلبية طلبات إيران بحق المتاجرة بنفطها أو بضمان حرية الملاحة في ظلّ العقوبات على إيران وهذا ما ستنظر إليه أوروبا بتمعّن.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لاحظ دبلوماسي غربي انه بالتزامن مع وجود ديفيد ساترفيلد في بيروت، تلقى المسؤولون نصائح بالإسراع في التنقيب عن النفط، ضمن الحدود الدولية المعترف بها.


غمز
جرى التداول بين مرجعين في إجراءات تعيد الثقة، في إطار عدم تكرار ما حدث على صعيدي الأمن والقضاء.


لغز
توقف معنيون أمام تصريح رئيس لجنة برلمانية، إذ اعتبر كلامه بمثابة ردّ على كلام رسمي قبل 24 ساعة!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

حظوظ

لاحظت أوساط إقتصادية أن نجاح دول الجوار في البدء بتسويق الغاز والنفط يقلّص من حظوظ لبنان في إمكان تسويق غازه لاحقاً.

فنانات

أثناء مناقشة موضوع الرسوم التي تُدفع على الفنانات «درجة تانية» قال أحد النواب: «خلّيهن يِجو لعنّا ونحنا مندرس وضعُن قبل».

قضية

سألت أوساط سياسية عمّا إذا كان المطلوب من أحد الوزراء في مؤتمر دولي أن لا يتكلم عن قضية حسّاسة تضرّ بلبنان ويُطالب بزيادة عبء إضافي
على اللبنانيين؟

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