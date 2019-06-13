نقابة محرّري الصحافة اللبنانيّة : يونس مجاهد أول عربي رئيسًا للإتحاد الدولي للصحافيين

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إنتخب المغربي يونس مجاهد رئيسًا للإتحاد الدولي للصحافيين خلال المؤتمر العام الثلاثين المنعقد في العاصمة التونسية،وهو يضم اكثر من ستمائة الف صحافي في العالم .وقد حصل مجاهد على مائتي صوت من أصل نحو ثلاثمائة مندوب ،في مواجهة منافسه الكندي على هذا المنصب.



مجاهد هو أول عربي يُنتخب لهذا الموقع ،وهو شغل منصب النائب الاول لرئيس الإتحاد،ورئيس المجلس الأعلى للصحافة المغربيةحاليا،وهو أيضا، مناضل دائم من أجل الحريات العامة وقد عرفته السجون المغربية في عهد الملك الحسن الثاني .. وقد رشحته المجموعة العربية في الإتحاد الدولي.

وتجري هذا المساء إنتخابات نواب الرئيس الثلاثة واللجنة التنفيذية للإتحاد التي تضم 16 عضوًا أصيلا وعددًا من الأعضاء الإحتياطيين.

ويختتم مؤتمر الاتحاد الدولي أعماله غدا الجمعة .



ويشارك لبنان في المؤتمر بوفد يضم النقيب جوزف القصيفي والزميلين علي يوسف وواصف عواضة ،وله في الهيئة الناخبة خمسة اصوات.