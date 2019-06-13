جبران أزال مخالفات طالت 2400 متر مياه في التيرو - الشويفات

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واصل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران حملة تصحيح المخالفات على عيارات المياه وقام اليوم بجولة في منطقة الشويفات - طريق التيرو في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أزيلت جملة مخالفات على هذه العيارات، كان يستفيد منها أصحاب معامل حجارة ورخام ومجابل باطون ومزارع مواش. وقد بلغ حجم المخالفات ما يقدر بمئة متر في الساعة، ما يعني أن السرقة كانت تطال يوميًا ألفين وأربعمئة متر مياه.



وكرر المهندس جبران طلبه من المواطنين المخالفين أن يعمدوا من تلقاء أنفسهم إلى تصحيح أوضاعهم فلا يتم تغريمهم، أما إذا واظبوا على المخالفة وأعادوا تكرارها فستتم إحالة مخالفاتهم على النيابة العامة ما سيؤدي إلى سجن المخالف.



من جهة ثانية وفي إطار حملة التنقية الداخلية التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لوقف محاولات الإبتزاز والغش والخداع التي قد يقوم بها عاملون من عاملي المؤسسة مع ازدياد الحاجة للمياه في فصل الصيف، تم اتخاذ إجراءات طرد ونقل وتشكيل بحق عمال تم توثيق قيامهم بأعمال غش لتحصيل أرباح غير شرعية من المشتركين.