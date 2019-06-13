وزارة الاقتصاد أقفلت مزرعة وصالون حلاقة لسوريين في الدامور

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قام وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة إقفال لعدد من المتاجر والمحال يديرها سوريون في بلدة الدامور، وشملت الحملة إقفال صالون للحلاقة ومزرعة لتربية الأغنام بالشمع الاحمر، كما تم تسطير محضر ضبط بملحمة، حيث امهلت لتسوية وضعها. ورافق وفد الوزارة وزير المهجرين غسان عطاالله ورئيس البلدية شارل الغفري بمواكبة وحماية من عناصر من امن الدولة.

وقال مستشار وزير التجارة جورج ميشال عبد الساتر: "إن الوزارة تستكمل حملة إقفال المؤسسات والمحال غير الشرعية، والتي لم تعمد الى تسوية أوضاعها وفق الأطر القانونية".

وأثنى عطاالله على جهود وزارة الاقتصاد في هذا المجال.

وكانت كلمة لرئيس البلدية شكر فيها وزارة الاقتصاد "على هذه الخطوة التي تسهم في دعم اليد العاملة اللبنانية".