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بلدية الحدت: قرار الهيئة العليا للتأديب جاء نتيجة إحالة الملف من قبل رئيس البلدية وبمبادرة منه

13
JUNE
2019
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بيان صحفي صادر عن بلدية الحدت- سبنيه- حارة البطم:

 

تبديداً لأي إلتباس، نشأ أو يمكن أن ينشأ بنتيجة ما تمَّ تداوله في بعض وسائل الإعلام حول إصدار الهيئة العليا للتأديب قراراً بعزل أمين صندوق البلدية السابق السيد أنطوان يزبك، يهمنا التأكيد على الآتي:

1- إن قرار الهيئة العليا للتأديب قد جاء نتيجة إحالة الملف من قبل رئيس البلدية جورج إدوار عون وبمبادرة منه.

 

2- إن واقعة قيام السيد يزبك بعملية إختلاس الأموال البلدية، إنما تعود الى شهر كانون الثاني من العام 2017. حيث وعلى أثر وفور إكتشافها قام رئيس البلدية بالإدعاء عليه لدى النيابة العامة المالية، والتي حوّلته بدورها أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان، الذي أَصدر بحقه قراراً وجاهياً بتوقيفه. وهو أمضى ما يزيد عن 6 أشهر في الإحتجاز

 

3- بمعزلٍ عن الحق العام ( وعقوبة الإختلاس والتزوير ) وحرصاً على إستعادة الأموال البلدية المختلسة، قامت بلديتنا بما كان متاحاً ومتوفراً لدى السيد يزبك حيث وفي إطار تأمين حقوق البلدية المالية، قمنا ببيع منزله الكائن في الحدت (القسم رقم 4 من العقار رقم 2244/الحدت) بحيث استوفينا مبلغ /000 525 204/ل.ل. مئتان وأربعة ملايين وخمسمئة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير، كما اننا بصدد بيع عقار آخر له رقمه 2411/منطقة راس أسطا العقارية، إستكمالاً للرصيد المتبقي والمتوجب.

 

4- تؤكد بلديتنا وتجزم ان ماليتها وكافة قيودها ممسوكة وفقاً للأصول القانونية، وهي تحت إشراف ورقابة عين ساهرة لا تنام.

 

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