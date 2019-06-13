مجلس الإنماء والإعمار: لا علاقة لأيّ من أعضاء فريق العمل أو أية جهة عاملة في مشروع سدّ بسري بالاعتداء الذي تعرّض له الناشط رولان نصّور

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اسف مجلس الإنماء والإعمار في بيان أصدره اليوم لما تعرّض له الناشط رولان نصّور، وأكّد، تعليقاً على ما يتم تتداوله في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، أن لا علاقة له "لا من قريب ولا من بعيد" بالاعتداء عليه، مبدياً رفضه "التعرّض لأي مواطن يمارس حقّه في التعبير عن رأيه".

أوضح البيان أن "لا علاقة لأيّ من أعضاء فريق عمل مجلس الإنماء والإعمار أو أية جهة عاملة في مشروع سدّ بسري، بالاعتداء الذي تعرّض له السيّد نصّور". واضاف: "حَرصْنا على إصدار هذا التوضيح، منعاً لالتباس الأمر على الرأي العام، واستباقاً لأيّة محاولة لزجّ إسم المجلس أو الجهات المتعاقدة معه، في هذا الاعتداء المرفوض".