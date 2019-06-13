تسليم وتسلّم في دائرة حاصبيا - مرجعيون في الحزب الديمقراطي اللبناني

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بحضور مدير الداخلية في الحزب الديمقراطي اللبناني لواء جابر، أقيم في السراي الشهابيّة في حاصبيا حفل تسليم وتسلّم في دائرة حاصبيا ومرجعيون في الحزب بين رئيس الدائرة السابق سعيد أبو ابراهيم ورئيسها الحالي بسام كزيلا، حضره أعضاء هيئة الدائرة، رؤساء الوحدات الحزبية، مفوض الكشاف الديمقراطي ومسؤول منتدى الشباب الديمقراطي في الدائرة.

ألقى جابر كلمة بالمناسبة بارك فيها لكزيلا تسلّمه مهامه الجديدة متمنياً له التوفيق في المسيرة الحزبيّة، وشكر أبو ابراهيم لتفانيه وعطائه في العمل الحزبي خلال فترة توليه رئاسة الدائرة وما قبلها وما بعدها، والتي تكللت بالوفاء وحسن الأداء على كافة الصعد.

وأكد جابر أن الحزب الديمقراطي اللبناني اليوم كما لم يكن يوماً من قبل، ففي كل الساحات والمعادلات أصبح للحزب تأثيراً مباشراً وفاعلاً، وفي حاصبيا أكد أهلنا ورفاقنا الحزبيين والمناصرين وفاءهم وإخلاصهم لرئيس الحزب في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة، واليوم علينا مضاعفة جهودنا للوصول إلى الأفضل وتحقيق التقدّم تلو التقدّم والنجاح تلو النجاح.

وأعلن جابر عن نيّة قيادة الحزب لإقامة لقاءً موسعاً في ذكرى تأسيس الحزب في مدينة حاصبيا. وبعد القاء كل من أبو ابراهيم وكزيلا كلمتين في المناسبة، سلّم جابر درعاً تذكارياً لرئيس الدائرة السابق أبو ابراهيم عربون شكر وتقدير لمسيرته.