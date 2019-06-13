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ماكدونالدز يفتتح فرع عمشيت المعاصر والمجدد كليًا

13
JUNE
2019
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بعد سلسلة من التقدم والتطور الذي حققتها فروع ماكدونالدز في الاونة الاخيرة، أتمت الشركة التجديد الكامل لمفرعها في عمشيت في محطة.أي بي تي  في هذه المناسبة، أقامت الشركة حفل إفتتاح للفرع نهار الإثنين 9 حزيران بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة مكناس فود السيّد كريم مكناس، والسيد اكرم مكناس، ورئيس مجلس ادارة أي بي تي السيد ميشال عيسى ونائب رئيس مجلس ادارة أي بي تي الدكتور طوني عيسى وفريق عمل أي بي تي بالإضافة إلى مجموعة من  مُدراء ومُوظفي ومُحبي ماكدونالدز.
 
بدايةً رحّب السيّد مكناس بالحضور، عارضًا التحسينات التي عملت الشركة على تحقيقها في فرع عمشيت معلنًا انضمام الفرع الى فروع الدورة وسامي الصلح والمنصورية وعين المريسة وجونية وسلسلة فروع ماكدونالدز العالميّة التي تقدم تجربة المستقبل للزبائن. وقد أعرب السيد مكناس عن سعادته بالانجازات التي حققها وما زال يحققها فريق عمل ماكدونالدز، مؤكدا التزام الشركة بتقديم تجارب رائعة لجميع زبائنهم من خلال دمج أفضل الوجبات ذات الجودة العالية مع بيئة جديدة وممتعة لجيل جديد من عشاق البرغر.
 
بدوره، عبر السيد أكرم مكناس عن إيمانه بمستقبل لبنان ومكانة ماكدونالدز في الضيافة المحلية وقطاع المأكولات والمشروبات في لبنان، كما وأكد استمرار ماكدونالدز بالاستثمار في لبنان من خلال تجديد فروعهم الحالية واستحداث فروع جديدة. كما وشكر كل من ساهم في انجاز العمل في فرع عمشيت واعدًا الجميع باستحقاقات جديدة وقريبة. كما وشكر كل من ساهم في انجاز العمل في فرع عمشيت واعدًا الجميع باستحقاقات جديدة وقريبة.
 
شكر الدكتور طوني عيسى ماكدونالدز على التزامها بالشراكة مع IPT وأكد التزام المحطة بمشاريع أخرى بين الشركتين في المستقبل القريب.
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