لقاء للوزير باسيل مع طلاب التيار والجالية اللبنانية في لندن

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شارك المنسق العام لقطاع الانتشار الدكتور مارك زبال ومنسق اوروبا في التيار الوطني الحر الدكتور سيلا فلفلي في النشاطات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة زيارة معالي وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومنها محاضرة مع طلاب جامعيين لبنانيين ولقاء مع الجالية اللبنانية في لندن.

كما كانت جولة أفق مع منسق بريطانيا في التيار الوطني الحر أمين خوري ووفد من أعضاء الهيئة حيث أكد الجميع على الإنتاجية كوسيلة اساس لتثبيت دور الانتشار ودعم مسيرة ومشروع التيار الوطني الحر للبنان قوي.