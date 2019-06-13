فنان لبناني شهير ونجله أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية!

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يستمع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية يستمع الى إفادتي المطرب محمد إسكندر ونجله الملحن والشاعر فارس إسكندر، بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، في الدعوى المقامة ضدهما من مصرف الإسكان بجرم القدح والذم.

وفي تفاصيل الإدعاء أن إسكندر أطلق منذ قرابة الشهر أغنية جديدة حملت عنوان "من أين لك هذا؟" من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر الصباغ وإخراج الفيديو كليب من توقيع سام كيال.

ويتضمن الفيديو كليب الذي حرك الإدعاء، مشهدا تظهر فيه عبارة "مصرف الإسكان" الذي يمنح قرض زواج لعريسين دخلا اليه عبر "الواسطة" على حساب ثنائي ينتظر بدوره للحصول على القرض، ما دفع بإدارة مصرف الإسكان الى إعتبار ما قام به صناع العمل أي اسكندر الأب والإبن والصباغ وكيال إساءة ينطبق عليها جرم القدح والذم بحق المصرف.