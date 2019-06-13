مفاجأة... اليكم طقس اليومين المقبلين!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية واحتمال حدوث برق ورعد. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط للايام المقبلة.

واعلنت ان يوم السبت سيكون الطقس غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية، درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 29 درجة، في الجبال من 14 الى 24 درجة، في الأرز من 8 الى 19 درجة وفي الداخل من 16 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س .