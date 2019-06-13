وزير البيئة يمثّل مجموعة بلدان في اجتماع مرفق البيئة العالمي في واشنطن

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يشارك وزير البيئة فادي جريصاتي على مدى ثلاثة ايام في الاجتماع ال 56 لمجلس مرفق البيئة العالمي الذي ينعقد في مقر البنك الدولي في واشنطن ويتمّ في خلاله التداول ببرامج مرفق البيئة العالمي المخصصة للدول النامية وآلية التمويل الجديدة للسنوات المقبلة من اجل الاستفادة في تحريك موارد مالية اضافية لتحسين كفاءات الدول النامية وامكانياتها والاحتياجات الضرورية للحفاظ على البيئة.

وجاءت مشاركة وزير البيئة اللبناني بصفته رئيساً لمجلس مجموعة البلدان التي يترأسها لبنان حالياً والتي تضم افغانستان وباكستان والاردن وسوريا واليمن والعراق على أن يسلّم رئاسة المجموعة الى دولة اليمن.