الاعلامية.. والسياح

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خلال انتظار الاعلاميين في محيط المجلس النيابي في اليومين الماضيين، صودف مرور مجموعة سياحية برفقة لبنانية كانت تشرح لهم عن معالم العاصمة.

وعند وصولها الى محيط المجلس قالت لهم "هون الحكي بلا نتائج، ما عنا دولة، وما في شي ظابط".

فما كان من اعلامية كانت تتحضر لرسالة مباشرة الا ان بادرت بالقول " عيب تكوني عم تعطي هل صورة عن بلدك...اكيد عنا امور عاطلة، بس الاكيد انو عنا كتير امور منيحة، والا ما كانوا السياح اجوا اصلا لعنا، مش هيك بتكون الوطنية ولا هيك يفترض يعمل اللبناني قدام الاجانب".

فما كان من الفتاة اللبنانية الا ان اعتذرت بالقول "صحيح يمكن زدتها ".