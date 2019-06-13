عناوين الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2019

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الاخبار

معادلة «كروز» اليمنية: المطار مقابل المطار!

‫انتفاضة نيابية في وجه الحريري

‫شهيّب ينصف الطلاب... هل يتراجع عن محاسبة نصّابي المدارس والوزارة؟

‫«سيزوبيل» وأخواتها: أولى ضحايا سياسة التقشف

البناء

صاروخ يمنيّ على مطار أبها السعودي... ورئيس وزراء اليابان: سنواصل شراء النفط الإيرانيّ

ساترفيلد سيواصل التفاوض غير المباشر... وطائرة بدون طيار عبرت الحدود وعادت

عون والحريريّ لتأكيد التسوية الرئاسية... وبريّ لأولوية الترسيم وعدم المس بالرواتب

اللواء

ترميم التسوية: إطلاق التعيينات وإجراء تطهيرات وإصلاحات

لجنة المال تعلِّق مادة الضريبة على التقاعد.. وإتصالات لمعالجة إضراب الجامعة والمطالب

الجمهورية

التسوية تُعزّز رئاسياً... وحكومياً

إمتحانات المتوسطة: فضائح بالجملة

نانبل ذاقنلإ :يرب .. ليعفتو شاعنإ :يريرحلاو نوع .. ميسرتلا تاضوافمل دعوم لا

L'Orient-Le Jour

Bisri, Aïn Dara, Eden Bay... C’est la chasse aux militants

The Daily Star

Aoun, Hariri revitalize Cabinet after tensions