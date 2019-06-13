عناوين الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2019

الاخبار
معادلة «كروز» اليمنية: المطار مقابل المطار!
انتفاضة نيابية في وجه الحريري
شهيّب ينصف الطلاب... هل يتراجع عن محاسبة نصّابي المدارس والوزارة؟
«سيزوبيل» وأخواتها: أولى ضحايا سياسة التقشف
البناء
صاروخ يمنيّ على مطار أبها السعودي... ورئيس وزراء اليابان: سنواصل شراء النفط الإيرانيّ
ساترفيلد سيواصل التفاوض غير المباشر... وطائرة بدون طيار عبرت الحدود وعادت
عون والحريريّ لتأكيد التسوية الرئاسية... وبريّ لأولوية الترسيم وعدم المس بالرواتب
اللواء
ترميم التسوية: إطلاق التعيينات وإجراء تطهيرات وإصلاحات
لجنة المال تعلِّق مادة الضريبة على التقاعد.. وإتصالات لمعالجة إضراب الجامعة والمطالب
الجمهورية
التسوية تُعزّز رئاسياً... وحكومياً
إمتحانات المتوسطة: فضائح بالجملة
نانبل ذاقنلإ :يرب .. ليعفتو شاعنإ :يريرحلاو نوع .. ميسرتلا تاضوافمل دعوم لا
L'Orient-Le Jour
Bisri, Aïn Dara, Eden Bay... C’est la chasse aux militants
The Daily Star
Aoun, Hariri revitalize Cabinet after tensions