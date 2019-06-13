أسرار الصحف ليوم الخميس 13 حزيران 2019

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البناء

نشرت مواقع عبرية تقارير عن خيبة أمل «إسرائيلية» واسعة في الأوساط السياسية والأمنية والإقتصادية من التوقعات المحيطة بعقد مؤتمر المنامة الذي دعت إليه واشنطن لتناول الشقّ الإقتصادي من صفقة القرن، وهو الشقّ الذي يُفترض أن يشكل عامل جذب للفلسطينيين مقابل التنازلات التي يطلبها منهم الشقّ السياسي، وقالت التقارير إنّ المقاطعة التي يواجهها المؤتمر فلسطينياً وعربياً ودولياً قد تؤدّي إلى إلغائه لأنّ النتائج المخيّبة قد تشكل نكسة كبيرة.





الجمهورية

يعترف قياديون في حزب بارز بأنهم يشعرون بإحراج مع جمهورهم جراء إقرار الموازنة بالرسوم الإضافية التي تضمنتها.

سئل أحد النواب عن علاقته بمرجعيته السياسية فأجاب:إنها في أسوأ مراحلها.

غمز بعض النواب من باب التمريك على الحكومة في قضية حساسة وصدور قرار عن مرجع دستوري في شأنها وقالوا: "قلنا من الأول إنو ما بتمرق ما قبلتو".

اللواء





يشكو مرجع من أداء حليفين له، الأمر الذي يجعله غير عابئ بتصريحات مناوئة، وعاملاً على التمسك بالتسوية السياسية.

سجّل على نواب من كتل معروفة مآخذ واتهام بالتقصير، على خلفية حرمان تلامذة من تقديم امتحانات الشهادة المتوسطة.