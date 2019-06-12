كنعان للجميّل: نحن لا نبصم

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كلام العيار الثقيل الذي خرج به رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لصحيفة الجمهورية معتبرا ان ما يحصل داخل لجنة المال والموازنة هو مسرحية ، قابله ردّ شديد اللهجة للجنة المال والموازنة على لسان رئيسها النائب ابراهيم كنعان باسم النواب الذي اكد ان كل موازنة تخرج من الحكومة ليست منزلة، ومن يريدها كذلك فليعدّل الدستور وليقفل المجلس النيابي. ولأن المطلوب هو "الحرتقة" على دور لجنة المال والموازنة ذكر كنعان بالدور الذي لعبته في تامين وفر بلغ ما يقارب الالف مليار في موازنة العام 2017 ، كما تناول دور اللجنة في تمرير سيدر تعليق مادة ضريبة الدخل وتوجّه جامع لتعديلها فقط بالنسبة للمتقاعدين خلاصة خرجت بها اللجنة بعد اجتماع صباحي دام لما يقارب ال 4 ساعات تخللتها مداخلات لكل من وزيري الدفاع والمالية وأكد كنعان ان اللجنة ستقوم بواجباتها في الذهاب حتى النهاية للمزاوجة بين الناحية المالية والناحية التشريعية والدستورية والحقوق الاجتماعية للناس.