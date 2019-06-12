وديع كنعان: لإعادة تنشيط السياحة من مصر إلى لبنان

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شاركت ٤١ شركة من غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بورشة عمل مع لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي يرأسها وديع كنعان لمناقشة كافة الامور المتعلقة بتطوير السياحة بين البلدين، بهدف تنمية السياحة من مصر الى لبنان.

واعرب كنعان ان القطاع السياحي هو قطاع قائم على العلاقات الدولية، وبالتالي مع الأمن والإستقرار الذي ينعم بهما البلد اليوم، بإمكاننا أن نتطلع لنحقق الهدف الأكبر وهو السياحة المستدامة. وقد طرحت لجنة السياحة استطلاعاً عبرت الشركات المصرية فيه عن العقبات التي تواجهها هذه الأخيرة في تنمية السوق السياحي المصري الوافد إلى لبنان، كما تمت مناقشة صريحة بين الجميع عن هذا الواقع.

بالمقابل عبر كنعان عن ضرورة العمل على حل جميع العقد وإعادة تنشيط السياحة من مصر إلى لبنان.