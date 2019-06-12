بالصورة - ناشط سعودي يدافع عن باسيل ويردّ على أحد الشاتمين!

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لا يزال كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر الطاقة الاغترابية، يلقى تعليقاً وردود فعل خصوصاً على مواقع التواصل.

ومن التعليقات المهاجة لباسيل، كان للناشطين السعوديين على "تويتر" حيزاً كبيراً، ولكن كان لافتاً ردة فعل وتعليق سعودي مدافع عن باسيل.

وفي التفاصيل، فإنّ ناشطاً سعودياً يدعى "علي كساب" كان قد نشر تغريدة باسيل وعلّق: لا يوجد سعودي واحد يعمل في لبنان، وفي المُقابِل يعمل في السعودية 250 ألف لبناني. حمار ولا ماهو حمار؟"

ليردّ عليه ناشط سعودي آخر يدعى علي هاشم ويقول: " الحمار انت مو جبران باسيل، مين قالك أن مافي سعوديين يعملون في لبنان؟! يوجد الكثير من السعوديين يعملون في لبنان وأنا واحد منهم و 250ألف لبناني هم سبب نجاح كل مشروع في السعودية يعني لو يطلعون من السعودية 90% من الشركات السعودية بتفلس لأنه يوجد عقول في السعودية مبس سجن وقتل كل مفكر".