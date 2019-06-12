اجتماع للجنة العليا لتنظيم تحضيرات الاحتفالات بمئوية لبنان الكبير بحضور الرئيس عون

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عقدت اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان لبنان الكبير اجتماعا في قصر بعبدا برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي وحضور رئيس اللجنة التنفيذية المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وممثلي الوزارات والادارات المعنية بالمناسبة والمحددة بموجب المرسوم الرقم 4866 الذي صدر في 21 ايار الماضي.

في مستهل الاجتماع، حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واطلع على عمل اللجنة العليا، مشددا على ضرورة ايلاء هذا الحدث التاريخي الاهتمام اللازم واعداد برنامج يكون على مستوى ما يعنيه مرور 100 عام على ولادة لبنان الكبير. وقال الرئيس عون ان التعاون بين مختلف الوزارات والادارات وجميع المعنيين بالمناسبة ضروري ليأتي العمل متكاملا ويعكس بدقة ابعاد هذا الحدث الوطني الجامع. واعطى الرئيس عون توجيهاته الى اللجنة مقدما بعض الاقتراحات العملية، ولافتا الى اهمية فريق العمل الواحد لانجاز هذه الترتيبات المتعلقة بالاحتفالات التي ستقام للمناسبة.

ثم تحدث رئيس اللجنة العليا الوزير جريصاتي، فشكر الرئيس عون على حضوره وعلى الافكار التي عرضها مركزا على ان لبنان يحيي بالتزامن مئويات مناسبات عدة، منها مئوية لبنان الكبير ومئوية محكمة التمييز ومئوية نقابة المحامين. واشار الى ان العنوان الابرز لاحتفالات مئوية لبنان الكبير سيكون انهاض الدولة والتأكيد على ان الشعب اللبناني يستحق هذا اللبنان الكبير.

بعد ذلك، عرض رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور شقير لالية عمل اللجنة والتنسيق بين الوزارات والادارات المعنية، لافتا الى ان اللجنة سوف تضع معايير شفافة في العمل وهي منفتحة لتلقي الافكار والمقترحات للفاعليات التي ستتم خلال سنة المئوية التي تبدأ في الاول من كانون الثاني 2020 وتنتهي في 31 كانون الاول من العام نفسه.

وعلى الاثر، تداول المجتمعون بعدد من النقاط الواردة على برنامج عمل اللجنة والافكار المقترحة وتقرر اعتماد شعار واحد للاحتفالية سوف يطبع على كل المراسلات الرسمية ابتداء من 1/1/2020، وتشكلت لجنة مصغرة مهمتها وضع خطط عمل تفصيلية للنشاطات المرتقبة ورفعها الى اللجنة العليا لاقرارها. وسوف تطلق اللجنة موقعا الكترونيا وصفحات للتواصل الاجتماعي على ان تصدر لاحقا بيانا الى جميع الراغبين بالمشاركة في الاحتفالات لتقديم افكار للدرس.

واتخذت اللجنة العليا قرارا يقضي بضرورة اخذ موافقتها المسبقة على كل النشاطات التي ستقام في لبنان احتفاء بمئوية اعلان دولة لبنان الكبير وذلك ضمن الية سوف يعلن عنها لاحقا.