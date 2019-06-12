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زين العمر: لهذا أنا مع باسيل... فتمعنوا جيداً

12
JUNE
2019
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نشر الفنان اللبناني زين العمر صورة تضامناً على الحملة الموجهة على الوزير جبران باسيل معلقاً: بكل محبة وبدون حقد ولا سياسة لكم محبتي تمعنوا جيداً بما كتبت مع خالص محبتي

وقد كتب في هذا المنشور: 

اخبرونا ما هي مشكلتكم مع هذا الوزير؟ 

هل قتل أهلكم؟

هل تآمر على شعبكم؟

هل هو من صرف 125 مليار دولار وأوقعكم في مديونية تفوق ال 90 مليار دولار؟

هل أساء يوماً إلى عائلاتكم وتواريخكم ؟

هل هو من جاء بالإحتلالات إلى وطنكم؟

هل هو من ملأ إداراتكم بالعاطلين عن العمل وهدر أموالكم؟

هل هو من دمر وهجر وقتل؟ 

هل هو مسؤؤول عن صناديق الهدر؟ 

هل هو من أخذ الدستور وانتقى منه ما يفيده ؟

كم كان عمره عندما كانت مجازركم تنتقل من منطقة إلى منطقة ومن حزب إلى حزب ومن طائفة إلى طائفة؟

هل تعامل مع إسرائيل أو مع أي غريب؟

لماذا أنتم ضحايا أحقادكم؟

كفى لقد تماديتم بما فيه الكفاية

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