شركة OMT احتفلت بمرور 20 عاما على تأسيسها وكلمات أكدت تطورها المستمر ضمن رؤية مستقبلية واعدة

A + A -

أقامت شركة OMT حفل عشاء تكريمي لشركائها من القطاعين العام والخاص والإعلاميين في Seaside Arena – واجهة بيروت البحرية الجديدة، بحضور ممثّل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الاتصالات محمد شقير، إلى جانب وزراء ونوّاب حاليين وسابقين وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والقضائية والعسكرية والإعلامية والاجتماعية.

تخلّل الحفل كلمتان لرئيس مجلس إدارة OMT وممثّل شركة ويسترن يونيون بالإضافة إلى فيديو استعرض قصّة OMT منذ تأسيسها سنة 1998 كأوّل وكيل حصري آنذاك لويسترن يونيون في لبنان، مروراً بالشراكات التي طوّرتها على مدى السنوات مع القطاعين العام والخاص، وصولاً إلى تقديم أكثر من 100 خدمة وإلى أكثر من 1000 مركز في لبنان، يشكّلون أكبر شبكة وكلاء في الشرق الأوسط.

تحدّث رئيس مجلس إدارة OMT الأستاذ توفيق معوّض في كلمته عن مساهمة الشركة في الدورة الاقتصادية اللبنانية وفي حياة الناس اليومية من خلال 12 مليون معاملة تنفّذها سنوياً عبر مراكزها، تتخطّى قيمتها الإجمالية 3.4 مليار دولار أميركي، بالإضافة إلى خلق أكثر من 4000 فرصة عمل للبنانيين. وأشار إلى التأثير المضاعف للتحويلات الدولية عبر ويسترن يونيون مؤكّداً أن العام 2018 شهد زيادة في هذه التحويلات بنسبة 4% بالمقارنة مع سنة 2017. ثمّ انتقل إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمة OMT بمكننة المدفوعات الاختيارية للقطاع العام مؤكّداً على جهوزية الشركة للتعاون مع الوزارات بهدف تطبيق الحكومة الإلكترونية. واعتبر معوّض أن عناصر النجاح متعدّدة ومن أهمّها احترام OMT الشديد لتعليمات مصرف لبنان وهيئات الامتثال الدولية، واعتماد الشركة أحدث الأنظمة المعلوماتية.

من جهته، تحدّث نائب الرئيس الإقليمي في ويسترن يونيون السيد حاتم سليمان عن تطوّر سوق التحويلات عبر السنين وعن العلاقة التاريخية بين ويسترن يونيون وOMT منوّهاً بما تقوم به الشركة على صعيد تحويل الأموال وعلى مستوى الوطن والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعبّر عن شكره لشركة OMT على عشرين سنة من العطاء والعمل بشغف لتسهيل حياة الناس اليومية.

شكّل حفل عشاء OMT فرصة لشكر كلّ من ساهم ويساهم إلى اليوم بنجاح الشركة. وقد وعد رئيس مجلس الإدارة الأستاذ توفيق معوّض أن الحلم الذي بدأ منذ عشرين سنة مستمرّ وأن OMT ستواصل التطوّر لتروح لبعيد وتبقى "حدّك".