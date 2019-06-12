وزير البيئة يطلب من نقابة السوبرماركت توفير الاكياس القابلة لاعادة الاستعمال بهدف التخفيف من انتاج النفايات وتقليل الآثار السلبية على البيئة

A + A -

وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً الى نقابة اصحاب السوبرماركت في لبنان طلب فيه التعميم على كل السوبرماركت ضرورة توفير الاكياس القابلة لاعادة الاستعمال خلال فترة لا تتعدى الثلاثة أشهر وتشجيع الزبائن على استخدامها.

وجاء في كتابه " بناءً على قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة الرقم 80 تاريخ 10 تشرين الأول 2018 والذي ينص في مادتيه الثانية والثالثة على مبدأ الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بدءاً بمرحلتي التخفيف من انتاج النفايات واعادة الاستعمال، وعلى إعطاء الأولوية لهاتين المرحتلين على غيرهما من مراحل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وذلك بهدف تقليل الآثار السلبية لهذا القطاع على البيئة، نطلب ونتمنّى على نقابتكم الكريمة التعميم على جميع السوبرماركت ضرورة توفير الأكياس القابلة لإعادة الاستعمال خلال فترة لا تتعدّى الثلاثة أشهر من تاريخه، وتشجيع الزبائن على استخدامها ".