مؤتمر للبلديات من تنظيم هيئئة بنت جبيل في التيار

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لأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات النزوح السوري

لأن أزمة النازحين السوريين خرجت عن الاطار الانساني

لأن أزمة النازحين السوريين هي أخطر ما واجهه لبنان

لأن هناك تقصيرا كبيرا من المجتمع الدولي في موضوع النازحين السوريين

لأن تبعات النزوح السوري وارتداداته تطال كل مواطن لبناني بغض النظر عن طائفته أو انتمائه السياسي

لكي لا يتحمل لبنان تبعات الحل في سوريا

لكي نباشر فورا في تفعيل عودة النازحين السوريين الى وطنهم

تدعو هيئة قضاء بنت جبيل – صور في التيار الوطني الحر رؤساء وأعضاء البلديات والمخاتير في قضائي بنت جبيل وصور للمشاركة الكثيفة في مؤتمر البلديات الذي سيعقد نهار السبت 15 حزيران برعاية وحضور الوزير جبران باسيل في " فوروم دو بيروت " تحت عنوان "وطنكم بحاجة لعودتكم – أزمة النزوح السوري ودور البلديات في حلها".