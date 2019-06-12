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تمديد مهلة التسجيل في جوائز الوعي حول الطاقة الى 15 تموز

12
JUNE
2019
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قرر مركز أي بي تي للطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تمديد مهلة تسجيل المشاريع المنفذة في مجالات الطاقة المتجددة واستدامة الطاقة والتغيّر المناخي، حتّى 15 تموز لافساح الفرصة أمام  
 
شركات ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات والمهنيات والإبتكار وريادة الاعمال والبلديات لتعبئة الإستمارة الموجودة عبر iptgroup.com.lb/eaa وتسليمها الى مركز الـ UNDP.
 
مشروع منح جوائز الوعي حول الطاقة بنسخته الثانية يُطلق برعاية وزيرة الطاقة ندى البستاني خوري بهدف الإضاءة على المبادرات وتشجيع الجهود المبذولة في مجالات الطاقة والبيئة.
 
لمزيد من المعلومات حول المشروع يمكنكم التواصل مع:
 
marielle.kalache@undp.org 01962504 ext 412
 
أو
 
rana.assaker@iptgroup.com.lb  09624111 ext 204
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