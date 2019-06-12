الامطار عائدة.. هكذا سيكون طقس الايام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس يوم غد الخميس، غائما إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة ويتوقع تساقط امطار محلية خفيفة. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال.

الخميس: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة يتوقع تساقط امطار محلية خفيفة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول خلال النهار الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية والشمالية مع حدوث برق ورعد تنشط الرياح أحيانا.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 الى 28 درجة، في الجبال من 15 الى 25 درجة، في الأرز من 10 الى 17 درجة وفي الداخل من 15 الى 29 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85 %.

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 25°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: 5,26 ساعة غروب الشمس: 19,50