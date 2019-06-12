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شهيب بعد جولة على مراكز الامتحانات: لائحة المدارس الوهمية في عهدة القضاء

12
JUNE
2019
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أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أن "همنا أن نساعد أولادنا على النجاح في المرحلة المقبلة، ونحن نحاول تعويدهم على الابتعاد عن الفوضى وخوض الامتحانات بشكل أدق".
 
وعن عدم إعطاء طلبات الترشيح لعدد من الطلاب، قال بعد تفقده سير امتحانات شهادة البريفيه في الجامعة اللبنانية - الحدث: "هذه المدارس لا تملك داتا في الوزارة ولا أي رخصة وانما هي مدارس تجارية وفي نيسان قلنا لهذه المدارس أن يأتوا إلى الوزارة للحصول على رخصة والأوراق سليمة لكي يتمكن تلاميذها من المشاركة في الامتحانات ولم تقم بالخطوات الرسمية للحصول على الرخص اللازمة".
 
وأشار وزير التربية الى أن وزارة التربية موجودة لخدمة الطلاب ولخدمة المجتمع والتربية، وأقول لكل الطلاب الذين حركتهم مدارسهم البارحة، "هذه المدارس تتاجر بهم فظلمتهم وظلمتنا. أنا مع الاهل والطلاب ومع المدارس التي تلتزم القوانين مرعية الإجراء فقط. ما حصل أمس غير طبيعي وان أردنا ضبط امتحاناتنا وان يعود لبنان مدرسة الشرق علينا البدء من الامتحانات الرسمية".
 
كما أكد أن لائحة المدارس الوهمية والتجارية باتت في عهدة القضاء والوزارة ذاهبة الى التفتيش المركزي والتفتيش التربوي لمعرفة حقيقة الفوضى.
 
ورداً على سؤال، قال شهيب: "سأزور رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل التحدث معه عن الجامعة اللبنانية وأساتذتها، ولم أستشر سوى نفسي في القرار الذي اتخذته بحق هذه المدارس وطلبات الترشيح واذا كان لا بد من دورة ثالثة للتلاميذ الذين لم يتمكنوا من المشاركة سنقوم بها". 
 
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