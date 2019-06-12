ترحيب أميركي بالإفراج عن زكا

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رحّبت الولايات المتحدة بالإفراج عن اللبناني نزار زكا المدان في إيران بتهمة التجسس لمصلحة واشنطن، معتبرة إطلاقه «رسالة إيجابية» إلى بقية الأميركيين المحتجزين في إيران.



وعلّقت وزارة الخارجية الأميركية على الإفراج عن زكا الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، بالقول إنه: «بالطبع يوم مميّز للسيد زكا وعائلته وجميع الذين دعموه خلال حبسه غير الشرعي». وأضافت: «نأمل في أنّ الإفراج عن السيد زكا إشارة إيجابية للمحتجزين الأميركيين لدى إيران».



وكشفت صحيفة «صبح نو» الإيرانية، أنّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله لعب دوراً كبيراً في إقناع الجانب الإيراني باتخاذ قرار الإفراج عن زكا.