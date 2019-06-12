الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم إسرائيلي

A + A -

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.







وتصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي بالصواريخ استهدف تل الحارة في ريف درعا جنوب سوريا، واسقطت عددا منها، واقتصرت الاضرار على الماديات.

هذا وذكر التلفزيون السوري أن العدو الاسرائيلي لجأ بعد عدوانه الى استخدام الحرب الالكترونية للتشويش على رادارات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوية في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق وتعاملت معها وأسقطتها.