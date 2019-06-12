عناوين الصحف ليوم الأربعاء 12 حزيران 2019

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الأخبار: حرمان المئات من التقدم للامتحانات اليوم: 1700 ضحية لنصّابي المدارس والوزارة

الحريري يرمّم التسوية الرئاسية

32.2 مليون دولار فائتة على الخزينة من «الإنترنت غير الشرعي»









البناء: إيران تُفرج عن اللبناني الأميركي نزار زكا... إبراهيم ينفي وجود صفقة... وواشنطن ترحّب

الحريري يختتم جولة «الحرب الطائفيّة»... ويردّ بالجملة على ما قاله باسيل بالمفرّق

حردان: تعب اللبنانيّون من الخطاب الطائفيّ... وسنصوّت ضد رسم الـ 2 على المستوردات



اللواء: «إنتفاضة الحريري»: لن نسكت على المس بالكرامات والبلد لا يدار بالبهورة

لا مجلس وزراء هذا الأسبوع.. وتقدُّم في مهمة ساترفيلد البحرية



النهار: الحريري وضع النقاط على الحروف ورسم حداً التسوية أو المجهول



الديار: اللواء إبراهيم ينقذ الوضع ويقدم الافراج عن زكا للرئيس عون ويحفظ دعم حزب الله

الحريري يؤكد على التسوية وان عون هو الضمانة وينتقد باسيل وتياره دون تسميتهما

اشتباك قادم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول التعيينات الإدارية القادمة



الجمهورية: الحريري "يبق البحصة" عشية لقاء عون

the daily star: Hariri defends presidency deal, blasts Bassil



l'orient le jour: « Rien n’est plus beau que la liberté ! »