أسرار الصحف ليوم الأربعاء 12 حزيران 2019

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البناء: خفايا وكواليس



كواليس

قالت مصادر إعلامية روسية إنّ التفاهمات التي تمّت بين موسكو وواشنطن خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية إلى سوتشي وتناولت تهدئة التوترات في فنزويلا وأوكرانيا وكوريا الشمالية تمهيداً لإستئناف التفاوض السياسي لا زالت قائمة وهي في طريق التبلور العملي، وتوقعت أن تشهد الأيام الفاصلة عن قمة العشرين في اليابان التي يُرجح أن تنعقد على هامشها قمة روسية أميركية عدداً من الإشارات الإيجابية في هذه الملفات، بحيث يمكن التفرّغ لملفات الشرق الأوسط المتداخلة ببعضها…



الأخبار: علم وخبر

ميشال عون لمطرانية بيروت؟





بدأت أول من أمس، في بكركي، أعمال سينودس الأساقفة الموارنة، وعلى جدول أعماله انتخابات أسقفية، أبرزها انتخاب خلفٍ لرئيس أساقفة بيروت للموارنة، المطران بولس مطر. أعمال السينودس تنتهي يوم السبت، ولكن قبل ذلك بدأت مصادر كنسية عدّة تتحدث عن ضغوط تُمارس على المُجتمعين في بكركي، من قِبل فريق العهد الرئاسي، لانتخاب مطران جبيل للموارنة ميشال عون، رئيساً للأساقفة في بيروت، علماً أنه لم تدرج العادة أن ينتقل مطران من منطقة إلى أخرى. ويُعبّر عددٌ من رجال الدين عن «امتعاضهم» من التدخلات السياسية في انتخاباتهم، خاصة أنه لم يشهد أن خبروا نوعاً كهذا من الضغوط، ومحاولات وضع اليد على قراراتهم.

وعلى الرغم من أنّ خيار الفاتيكان، صاحب الكلمة الأخيرة في التصديق على النتيجة، في أن يكون المطران الجديد، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأب العام نعمة الله الهاشم، إلا أنّ «السينودس» حصر «المُرشحين» باثنين: المطران ميشال عون، وراعي أبرشية كندا المارونية المطران مروان تابت. علماً أنّ رجال الدين تداولوا فيما بينهم تسجيلات صوتية لتابت، فيها كلام مسيء بحقّ «زملاء» له، والكنيسة. وإضافة إلى الهاشم، استُبعد المشرف على الشؤون الاقتصادية والإدارية في بكركي، المطران بولس عبد الساتر.



عزام عويضة رئيساً لبلدية طرابلس؟





بعد يومين، سيُحدّد رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين تاريخ الجلسة لطرح الثقة به، وبنائب رئيس البلدية، التي يجب أن تُعقد قبل 23 حزيران. وبحسب مصادر طرابلسية، فإنّ «قرار التغيير شبه محسوم»، إلا إذا طرأت تطورات، وقرّرت القوى السياسية الفاعلة، أي تيار العزم وتيار المستقبل، عدم الإقدام على أي «مغامرة تغييرية». لكنّ المصادر تؤكد أنّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، «أبلغ عدداً من الأعضاء أنّ الرئيس الجديد سيكون عزام عويضة، ونائب الرئيس هو عبد الحميد كريمة». في حال إصرار ميقاتي على تغيير قمر الدين، فإنّ ذلك سيُعتبر إعادة سيطرته على قرار البلدية في طرابلس، لكون عويضة محسوباً عليه، وكان رئيس لائحة التوافق السياسي التي خاضت الانتخابات البلدية في الـ2016، بوجه اللائحة التي دعمها سياسياً الوزير السابق أشرف ريفي.

اللواء: أسرار

همس

جرى تبادل ايضاحات وسوى ذلك، قبل ساعات من إطلاق زكا، منعاً للوقوع في تداعيات، ترتد سلباً على العلاقات مع غير جهة..



غمز

أعيد الاعتبار لنائب ناشط على أن يوقت هو استئناف نشاطه، والأطر التي سيعمل من خلالها.



لغز



بات بحكم المؤكدّ أن إشكالات ستتناول بعض أبواب الموازنة، لجهة فرض حسومات على التقاعد، ستحسم، حسب المعلومات، بالتصويت.



الجمهورية: أسرار

طلب

إتصل مسؤول كبير بشخصية وزارية طالباً منها المسارعة إلى تصحيح خطأ جسيم إرتكبه وأثار إعتراضات من بعض الدول العربية.

إعتذار

لاحظت أوساط سياسية أن مرجعية سياسية أرسلت إلى مرجعية روحية إعتذاراً عما بدر من رئيس تكتل بحق طائفة هذه المرجعية وللتخفيف من التشنج.

قرار

تبلّغ سفير لبناني من جهات رسمية قراراً يمنعه من التصريح حتى لو كان التصريح خارجاً عن النطاق السياسي.